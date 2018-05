Hamburg - Alles, was einengte, musste weg: In der Mode war 1968 ein tiefer Einschnitt

Hamburg.

Eine der spektakulärsten Mode-Storys der 68er entpuppte sich später als Legende. Die berühmte Büstenhalterverbrennung als Protest gegen das gängige Frauenbild in Atlantic City 1968 hat es so nie gegeben. Wohl aber warfen damals Hunderte von Feministinnen während einer Miss-America-Wahl Kleidung in eine große Mülltonne.