Recht des Stärkeren

Nicht nur der Ort ist symbolträchtig, auch der Zeitpunkt. Am Tag der Staatsgründung Israels wurde die US-Botschaft von Tel Aviv nach Ost-Jerusalem verlegt. Welch ein Geschenk der Amerikaner! Und so wurde Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag auch nicht müde, sich dafür überschwänglich zu bedanken.