Kommentiert: Zur Führungsfigur gereift

Die Umfragewerte sprechen nicht gerade für Andrea Nahles. Hundert Tage nach dem Aufstieg der 48-Jährigen zur Parteichefin liegt die SPD in der Wählergunst bei gerade einmal 18 Prozent. Ebenso wie die Union hat sie in den vergangenen Monaten weiter an Zuspruch verloren. Ist Nahles also die falsche Frau am falschen Platz?