Kommentiert: Zuckerbergs Blabla

Ob er in die Geschichte eingehen wolle als „ein Genie, das ein digitales Monster geschaffen hat, das unsere Demokratien zerstört?“, wird Facebook-Gründer Marc Zuckerberg am Dienstagabend im Europaparlament gefragt. Der liberale Fraktionschef Guy Verhofstadt sorgt mit dieser Einlassung immerhin für ein Highlight der öffentlichen Befragung in Brüssel.