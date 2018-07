Kommentiert: Werte mit Füßen getreten

Mesut Özil gehört zweifelsfrei zu den besten Fußballern, die dieses Land je hervorgebracht hat. Und das nicht nur wegen seines sub­stanziellen Beitrags zum WM-Titel 2014. Dass er nicht zu den großen Rhetorikern des deutschen Fußballs gehört, kann man Özil ebenfalls ziemlich zweifelsfrei attestieren. Er wirkt in Interviews stets etwas unbeholfen, selbst wenn er nach einem Spiel über sein Hauptbetätigungsfeld spricht.

Nicht zuletzt deshalb ist er auf Berater angewiesen, die ihm sagen, was er wann und vor allem wie sagen soll. Oder die direkt für ihn sprechen. Schon seit längerem wirkt es so, als sei Özil nicht mehr selbst Herr der Lage, sondern ein Spielball der fragwürdigen Interessen von Einflüsterern. So zumindest lässt sich das Desaster um das gemeinsame Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erklären, das gestern in Özils Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft gipfelte.

Wochenlang haben die Berater offensichtlich gebraucht, um die Tirade vorzubereiten, die über Özils Twitter-Account veröffentlicht wurde – kurioserweise weder auf Deutsch, noch auf Türkisch, sondern auf Englisch. Özil lässt sich darin als Opfer inszenieren, attackiert Medien, Sponsoren und den DFB für mangelnde Unterstützung und mangelnde Fairness, fühlt sich verletzt, weil seine alte Schule in Gelsenkirchen einen Termin mit ihm abgesagt hat.

Erdogan ist nicht irgendein Präsident

Ihm sei es bei dem Foto mit Erdogan darum gegangen, dem Staatsoberhaupt des Landes seiner Vorväter Respekt zu zollen. Und es sei im Prinzip unerheblich, ob dieses Staatsoberhaupt Erdogan sei oder jemand anderes. Wichtig sei lediglich, dass es der Präsident gewesen sei. Und selbstverständlich würde er sich noch einmal für solch ein Foto zur Verfügung stellen. Im Übrigen sei er Fußballer und kein Politiker.

Die Erklärung Özils zeugt von großer Naivität. Das Foto entstand wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Natürlich ging es dabei um Politik, natürlich war der gemeinsame Auftritt Wahlkampf für Erdogan. Natürlich muss Özil all das klar gewesen sein.

Und es muss ihm klar gewesen sein, dass Erdogan nicht einfach irgendein Präsident ist, sondern einer, der wegen Verletzung der Menschenrechte massiv in der Kritik steht – nicht zuletzt in Deutschland, wo noch wenige Wochen vor dem Fototermin um die Freilassung des in der Türkei inhaftierten „Welt“-Journalisten Deniz Yücel gezittert wurde, und wo der ebenfalls von Erdogan verfolgte türkische Journalist Can Dündar Schutz erhält – um nur zwei prominente Beispiele zu nennen.

Deshalb hätten Özil und Gündogan diese Fotos nicht machen sollen. Möglich gewesen wäre das! Emre Can, ein weiterer Nationalmannschaftskollege mit türkischen Wurzeln, war ebenfalls eingeladen worden und hat abgelehnt. Özil und Gündogan hätten sich in jedem Fall aber danach öffentlich entschuldigen müssen. Denn für Propagandabilder mit einem Despoten wie Erdogan gibt es keine Erklärung.

Der DFB macht keine gute Figur

Özil ist keinesfalls das Opfer einer Kampagne. Es war klar, dass er Farbe bekennen muss. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, dass er die Kultur seiner Vorfahren verleugnen soll. Es geht darum, dass er sich zu den Werten der Gesellschaft bekennt, für die er in der Nationalmannschaft spielt: Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschlichkeit und Toleranz. Özil und Gündogan standen einmal – wie es Can, Jérôme Boateng, Antonio Rüdiger, Sami Khedira oder Miroslav Klose immer noch tun –für gelungene Integration, für das, was in dieser Gesellschaft möglich ist. Ein Foto mit Erdogan tritt all das mit Füßen.

Der DFB macht in der ganzen Angelegenheit ebenfalls keine gute Figur. Weder haben die Verantwortlichen Özil frühzeitig zu einer klaren Aussage gedrängt, noch haben sie die Konsequenzen gezogen und ihn ihrerseits aus der Nationalmannschaft geworfen. Wenn es dem DFB opportun erscheint, schaltet er Werbespots gegen Rassismus und schmückt sich mit der gelungenen Integration der Spieler. Aber steht der Verband wirklich für die oben genannten Werte? Darf sein Ehrenspielführer Lothar Matthäus dem russischen Präsidenten Wladimir Putin huldigen, der nicht weniger fragwürdig ist als Erdogan? Zumindest in diesem Punkt hat Özil recht.