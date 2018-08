Kommentiert: Vorbild Österreich

An alle, die über die Rente diskutieren: Schaut doch mal nach Österreich! Dort bekommen männliche Pensionisten monatlich nahezu 1000 Euro mehr als vergleichbare Ruheständler in Deutschland. Für Frauen beträgt das Plus rund 300 Euro. Drohende Altersarmut ist in der Alpenrepublik ein Fremdwort.