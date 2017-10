In der SPD wird wieder laut und kontrovers diskutiert. Ja, es gibt sogar richtigen Streit. Aber das ist nicht nur nicht schlecht. Nein, es ist sogar gut so. Eigentlich müssten die Sozialdemokraten noch viel heftiger streiten. Denn wann, wenn nicht jetzt in der Opposition, soll die Partei klären, wie sie sich grundsanieren will.