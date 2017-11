Kaum in Amt und Würden, setzt die protokollarische Nummer zwei im Staate Maßstäbe: Den Verhandlungen des Bundestags „unangemessen und daher unerwünscht ist die Nutzung von Geräten zum Fotografieren, Twittern oder Verbreiten von Nachrichten über den Plenarverlauf“, erklärte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem jetzt bekannt gewordenen Schreiben an die Abgeordneten. Eine Lachnummer!