Kommentiert: Mit ganz viel Liebe gegen den Datenklau

Der Skandal um den Datenklau der Firma Cambridge Analytica hat Facebook ins Straucheln gebracht. Erst duckte Chef und Gründer Mark Zuckerberg sich weg, dann zeigte er sich empört, im Anschluss entschuldigte er sich, immer und immer wieder. Jetzt zieht er ein neues, ultimatives Ass aus dem Ärmel.

Es ist die Liebe! Künftig soll das Soziale Netzwerk eine Dating-Funktion bekommen. Wer kann gegen so viel schöne Gefühle etwas sagen?

Angekündigt hat Zuckerberg das auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz „F8“: Mehr als 200 Millionen Facebook-Nutzer, so sagte er, geben in ihrem Profil an, Single zu sein. Wer also, wenn nicht er, könnte den unglücklichen, einsamen Menschen bei der Vernetzung helfen?

Im Prinzip kehrt Facebook damit zu seinen Wurzeln zurück: Der Vorläufer des Netzwerks hörte auf den Namen „facemash.com“ – eine Website, die der damalige Harvard-Student Zuckerberg mit Freunden entwickelt hatte, um anhand von Fotos die Attraktivität von Frauen zu bewerten.

Aber auch ein Mark Zuckerberg wird offenbar älter und gesetzter: Der neue Dienst solle helfen, langfristige Beziehungen aufzubauen, nicht nur kurzfristige Flirts, sagte er.

Mag man den durchaus klugen Schachzug des Facebook-Gründers zunächst mit einem Augenzwinkern betrachten – das Ausmaß könnte gigantisch sein. Mit mehr als zwei Milliarden aktiven Nutzern und all dem Wissen, das der Soziale Riese über jeden User hat, könnte Facebook nun auch noch zur größten Singlebörse der Welt werden. Und damit seine Monopolstellung in einem weiteren Bereich etablieren.

Gerade mit Blick auf die abgegriffenen Nutzerdaten hat die neue Funktion einen bitteren Beigeschmack. Denn im Endeffekt müssten alle, die die Datingfunktion benutzen wollen, noch mehr persönliche Details preisgeben. Noch mehr Daten also als Antwort auf den Datenklau?

Zwar soll das Datingprofil lediglich den Vornamen des Nutzers enthalten und die Kommunikation streng getrennt vom normalen Messenger sein. Zu glauben, dass die Daten damit sicher sind, ist jedoch utopisch.

Ein kleiner Trost: Das Profil wird nur den Menschen vorgeschlagen, mit denen man selbst auf Facebook (noch) nicht befreundet ist. Hilft zwar nicht beim Datenschutz, schützt aber vor möglichen peinlichen Begegnungen.