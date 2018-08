Kommentiert: Horrend hoher Preis

So, so, das Krisenprogramm für Griechenland war also ein Erfolg. Zumindest verkünden das die Regenten in Brüssel, Berlin und Athen. Natürlich: Hellas steht seit gestern zumindest vorläufig finanziell auf eigenen Füßen. Auch verfügt die Regierung in Athen nach acht Jahren unter der Kuratel ihrer Geldgeber nun wieder über einen kleinen Gestaltungsspielraum.