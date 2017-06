Kommentiert: Heißer Herbst

Viele deutsche Politiker und Journalisten scheinen an Emmanuel Macron einen Narren gefressen zu haben.

Mehr zum Thema

Der neue französische Präsident gilt ihnen oft als Lichtgestalt, als Hoffnungsträger, als ein Mann, „der ganz Europa in Verzückung stürzt“.

Die meisten Franzosen sehen das freilich deutlich nüchterner. Macron wurde von ihnen keineswegs aus Begeisterung gewählt, sondern weil sie nicht so verrückt sein wollten, mit Marine Le Pen eine Rechtsextremistin an die Staatsspitze zu stellen. Sein Erfolg bei der Parlamentswahl basierte allein auf einer historisch hohen Wahlenthaltung und auf der miserablen Vorstellung anderer Parteien. Euphorie? Nein, davon ist bei der Mehrheit der Franzosen nichts zu spüren.

Das liegt vor allem an Macrons zentralem Projekt, seiner geplanten Arbeitsmarktreform. Gestern gab die französische Regierung dazu den Startschuss. Noch sind die Pläne des Präsidenten zwar lediglich in groben Zügen bekannt. Klar ist aber: Der ehemalige Banker will unter anderem durchsetzen, dass Firmen künftig allein entscheiden können, wie lange ihre Mitarbeiter arbeiten oder wie hoch die Zuschläge auf Überstunden sind. Gleichzeitig soll es Unternehmen erleichtert werden, Arbeitnehmer zu entlassen. Deshalb will Macron die Entschädigungen, die im Fall einer Kündigung gezahlt werden müssen, abschmelzen.

Macrons Pläne atmen schon jetzt den Geist, der auch der Agenda 2010 von Gerhard Schröder zugrunde lag. Er handelt im marktliberalen Irrglauben, dass nur dann die Arbeitslosigkeit gesenkt werden kann, wenn Unternehmer gestärkt und Arbeitnehmer sowie ihre Gewerkschaften geschwächt werden. Doch viele Franzosen ahnen, dass der (deutsche) Weg zwar zu mehr Jobs führen könnte. Gleichzeitig fürchten sie aber zu Recht, dass diese Stellen schlechter bezahlt sein werden als ihre bisherigen, dass das Lohnniveau sinken und damit das Risiko steigen wird, trotz Arbeit arm zu bleiben. Mehr als 80 Prozent der Franzosen haben sich wohl auch deshalb in einer Umfrage gegen Änderungen am „code du travail“ ausgesprochen. Selbst von den Macron-Wählern stehen nur 23 Prozent hinter den Reformplänen des Präsidenten.

Deutsche Mitschuld

Macron scheint den Unmut seiner Landsleute zu fürchten. Massenproteste will er umgehen, indem er seine Pläne während der Sommermonate durchzupeitschen versucht und dabei auch das Parlament weitgehend außen vor lässt. Trotzdem droht ihm ein heißer Herbst. Denn die Franzosen werden sich kaum widerstandslos Rechte nehmen lassen, für die Generationen gekämpft haben.

Ihnen deshalb von deutscher Seite immer wieder Reformunfähigkeit vorzuhalten, ist selbstherrlich und arrogant. Denn auch die Bundesregierungen der vergangenen Jahre tragen Mitschuld an der französischen Misere. Durch Gesetze, die Lohndumping möglich machten, haben sie deutschen Exportunternehmen einen immensen Wettbewerbsvorteil gegenüber der französischen Konkurrenz verschafft. Deshalb: Wer Frankreich heute helfen will, muss dafür sorgen, dass bei uns die Löhne deutlich steigen. Davon würde im Übrigen auch die deutsche Binnenkonjunktur profitieren. Aber diese Einsicht teilen nur wenige deutsche Politiker. Die meisten loben lieber Macron.