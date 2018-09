Kommentiert: Fakten statt rechter Hetze

Um der AfD vor der Landtagswahl in Bayern noch ein paar Wähler abspenstig zu machen, greift CSU-Chef Horst Seehofer mal wieder in seinen populistischen Werkzeugkasten. Der ist in dem Fall wohl eher seine persönliche Mottenkiste, denn dass die sogenannte Migrationsfrage viele Bürger in Deutschland spätestens seit Angela Merkels „Wir schaffen das!“ im Jahr 2015 beschäftigt, ist ungefähr so neu wie Alkoholleichen beim Oktoberfest.