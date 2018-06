Kommentiert: Eine Demütigung

Man hat sich über die Jahre an viele Absurditäten bei G7-Gipfeln gewöhnt. An Bilder von Krawallen und staatlicher Allmacht, von Bombast, Dekadenz und geheuchelter Freundschaft. Doch der Gipfel in Kanada verspricht zur Bühne eines an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbietenden Schauspiels zu werden.