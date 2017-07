Zugegeben, so ein Panda ist ja einigermaßen niedlich anzuschauen – und als Paar sind die Bären gleich doppelt süß. Dick und pelzig sitzen sie mit ihren schwarzen Ringelaugen in aller Regel ja nur so da und knabbern an einem Bambuszweig. Ein Bild so friedlich wie erhaben. Kein Wunder also, dass die chinesische Regierung Pandabären für diplomatische Zwecke einzusetzen weiß.