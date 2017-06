Kommentiert: Ein massiver Eingriff in unser Grundrecht

Der Bundestag verabschiedet im Schnelldurchgang ein Gesetz zur Ausspähung der Bürger – möglichst unbemerkt, um öffentlicher Kritik vorzubeugen.

Dieses Szenario ist in dieser Woche in Berlin beschämende Realität geworden, als das Parlament eine neue Grundlage für den Einsatz sogenannter Staatstrojaner beschlossen hat. Mit dem neuen „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ wird die Überwachung von Messengerdiensten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mittels Quellen-Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und Onlinedurchsuchungen erlaubt. Will heißen: Ermittler dürfen Geräte von Verdächtigen hacken, um Kommunikationsdaten abzufangen.

Besonders brisant: Die Staatstrojaner tauchen in dem schon im Frühjahr vom Bundestag behandelten Gesetzesentwurf eigentlich überhaupt nicht auf. Als Nachtrag an das laufende Verfahren hat die Regierung im Mai lediglich eine „Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag“ nachgereicht – und die öffentliche Debatte über die brisante Thematik damit grundlegend untergraben. Man darf es nicht nur dreist nennen, man muss: Da wird über ein Gesetz mit weitreichenden Konsequenzen abgestimmt, dass zuvor vermutlich bewusst an der Öffentlichkeit vorbeigeschleust wurde.

Brisant ist auch die Frage danach, wann Trojaner eingesetzt werden dürfen. 2008 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass dies nur rechtens ist, wenn „eine im Einzelfall drohende Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut“ vorliegt. Laut dem neuen Gesetz könnte der Trojaner jedoch öfter zum Einsatz kommen, die neuen Grenzen sind weit gefasst. Zu den Straftaten, die mit Quellen-TKÜ verfolgt werden dürfen, gehören etwa Drogendelikte, Sportwettbetrug, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung. Überragend wichtige Rechtsgüter? Kaum.

Mit der klammheimlichen Entscheidung des Bundestags verliert das vom Bundesverwaltungsgericht geschaffene „Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“ deutlich an Wert – ein massiver Eingriff in unser Grundrecht.