Kommentiert: Der Unruhestifter

Hat er die 95 Thesen nun an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen, oder ist das nur eine schöne Geschichte? Wahrscheinlich stimmt Letzteres. Es spielt aber keine Rolle, weil Martin Luther mit seinen 95 Thesen eine solche Wucht entfachte, dass die Welt der heiligen römischen Kirche in Wallung geriet – in eine überfällige, eine notwendige, eine wegweisende. Deshalb ist heute, 500 Jahre danach, ein Feiertag; und zu feiern gibt es vieles.