Kommentiert: Das haben wir nicht verdient

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Von wegen! Die Sozialdemokraten haben in jüngster Zeit bewiesen, dass das Sprichwort keine Gültigkeit besitzt. Die SPD kann einem in dieser vertrackten Situation irgendwie leidtun. Denn am Ende könnte sie absurderweise aus dem Asylstreit als Verliererin hervorgehen.