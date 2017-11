In einer Rede vor dem Europaparlament sprach EU-Ratspräsident Donald Tusk vor kurzem aus, was lange Zeit auf beiden Seiten lautstark bestritten wurde. Statt eines „weichen“, „harten“ oder wie auch immer gearteten Brexits könnte es am Ende nämlich – keinen geben. Das sagte nun auch kein Geringerer als der frühere britische Botschafter John Kerr.