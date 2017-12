Kommentiert: Billige Lückenbüßer?

Ohne das Ehrenamt bräche die Gesellschaft auseinander. Diesen Satz wird man heute oft hören. Er ist wahr, keine Frage. 23 Millionen Deutsche engagieren sich in Initiativen, Vereinen und nicht zu vergessen: Parteien. Sie arbeiten in Schulen, helfen Flüchtlingen, pflegen Alte, geben Nachhilfe oder kümmern sich um öffentliches Grün in der Stadt – unbezahlt.