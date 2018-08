Kommentiert: Betroffene hängen in der Luft

Die Umsetzung von EU-Richtlinien gehört wohl zu den eher ungeliebten Aufgaben von Politik und Gesellschaft. Oft fallen die Betroffenen aus allen Wolken, wenn es heißt: In wenigen Wochen läuft die Frist ab. Das war jüngst bei der Datenschutzgrundverordnung so, und das ist nicht anders bei der Umsetzung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie von 2013, die unter anderem die Akademisierung der Hebammenausbildung in Deutschland zur Folge hat.