Kommentiert: Auf der falschen Seite

War es blauäugig zu glauben, man könne das Internet für immer als einen freien Ort feiern? Einen Ort, an dem man sich austauschen kann, wo man will und mit wem man will? Ein Ort, der da ist, um zu sehen, hören, schreiben was man wo möchte – fast zumindest? War es blauäugig zu glauben, dass es so bleibt? Das Internet war frei. Aber das ist es nicht mehr.