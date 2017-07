Glossiert: Olé, olé, olé

Olé, olé, olé, – dieses Jahr fahren wir nach Spanien. Ich habe es jetzt entschieden. Ja, Männer wissen ja oft nicht, was sie wollen – sind aber fest entschlossen, genau das durchzusetzen. Wie meiner, der wollte nur irgendwohin, wo es warm ist und er seine Ruhe hat.

Ich hab‘ ihm dann unseren Heizungskeller vorgeschlagen, zwei Wochen ein Tête-à-Tête mit einem asphaltgrauen Wärmepumpenmodul … oder halt mit mir Spanien. Genauer gesagt: Malle. Da soll sich ja einiges getan haben. Die ehemalige Schinkenstraße heißt jetzt Austern-Allee, die Sangria-Eimer, aus denen früher mit Strohhalmen getrunken wurde, sind mit reichlich Nippes verziert, und bei Michael Kors gibt’s Kotztüten aus Straußenleder.

Ja, man möchte weg – vom Ballermann-Image. Man besinnt sich auf seine traditionsreiche Geschichte: Immerhin kamen die ersten Menschen bereits vor 8000 Jahren auf Flößen nach Malle – so eine Art Frühbucher der Antike. Ich war auch schon dort. Auf Hochzeitsreise – und so lange wie ich verheiratet bin – ein Ehejahr entspricht bekanntlich sieben Menschenjahren – müsste das eigentlich auch so um die Zeit gewesen sein. Kann aber nicht, weil wir sind ja geflogen.

Abgestiegen sind wir im Hotel Mosquito. Absolut sauber, alles völlig in Ordnung. Essen auch. Jeden Abend Tanzmusik mit den Los Dilettantos, und einmal hatten sie sogar einen glutäugigen Flamencotänzer da. Der hieß Enriquo Transpiranzo, kam aus der Ukraine und hatte ein Kreuz mit der Spannweite eines Airbus A380.

Apropos: Der Flug, meine Güte, war das damals aufregend. Ich hatte mir die Fliegerei ja nicht so hoch vorgestellt. Und was war mir schlecht. Als es gar nicht mehr ging, meinte mein Pummelprinz zu der Tomatensaft-Ellie mit dem Rollwagen: Sie müssen mal rechts ran fliegen. Meine Frau lässt sich gerade noch mal das Lunch-Paket durch den Kopf gehen.