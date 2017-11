Glossiert: November

Region.

Draußen ist alles grau. Nieselregen. Was mich am Regen besonders stört, ist seine Einstellung. Immer so von oben herab. Seit heute morgen fühle ich mich schlecht. So antriebslos. Ich vermisse meine Motivation. Irgendwie. Ich hoffe, es geht ihr gut – da, wo sie jetzt ist. Ich fühle mich wie ein unverkabeltes Smartphone, dessen Ladestatus gegen null geht.