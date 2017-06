Glossiert: Nachhaltige Probleme

Jetzt ist er da, der Sommer, also die Jahreszeit, in der gelbe Säcke besser riechen als so mancher Mensch im Bus. Da gibt’s nur eins: Weg! Und die Frage stellt sich: wohin? Und vor allem: wie? Weil im Zeitalter der Nachhaltigkeit gilt: Der Weg kann auch das Ziel sein.

Mit dem Auto in den Urlaub? Mache ich erst wieder, wenn es das selbstfahrende Auto gibt, beziehungsweise bei den Staus auf der A61 besser das selbststehende Auto. Und für Leute in meinem Alter mit Gleitsicht-Windschutzscheibe! Außerdem gibt’s immer Stress mit meinem Mann. Er fährt gern nach dem Motto „Wer später bremst, fährt länger schnell“. Da kann ich ja gleich mein Urlaubsgeld an die Bußgeldstelle überweisen. Und wenn ich fahre und er sitzt daneben, da meinst du, du hättest es verlernt. Und wenn du es nicht glaubst, dann sagt er’s dir.

Also vielleicht fliegen? Von Köln/Bonn nach Malle für 19 Euro hin und zurück. Fliegen scheint mittlerweile billiger zu sein, als Autofahren. Ich überlege ernsthaft, das nächste Mal mit einem Airbus beim McDrive-Schalter vorzufahren.

Und unterhaltsam ist es auch. „Wer sich bewegt, kann was erleben“, bekommt in der spartanischen Basic Economy eine ganz neue Bedeutung. Du kauerst in deinem Sitz, als wärst Du ab Werk maschinell mit reinmontiert und hoffst nicht zum dritten Mal den Servierwagen der Purserin, das ist die Stammesälteste da oben, ins Knie gerammt zu bekommen.

Irgendwann meldet sich dann der Henning, Holger oder Jan. Alle Piloten heißen so. Alle. „Wir haben unsere Flughöhe von 40.000 Fuß erreicht“. Klingt ungefähr so, als würde der Fahrer eines Flixbusses die Durchsage machen: „Wir haben unsere Reisegeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreicht.“

Bei der Landung dann immer dieses obligatorische Klatschen der Fluggäste. Ich verstehe das bis heute nicht. Bei mir klatscht doch auch keiner, wenn ich in die Garage hineinfahre.