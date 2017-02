Stolberg-Zweifall.

Den Start in den Straßenkarneval hatten die Zweifaller Narren diesmal an einen anderen Ort verlegt. Hatte man zuvor immer auf dem „Kaiserplatz“ an der Einmündung Kornbendstraße den Altweibertag zelebriert, so fand jetzt angesichts der schlechten Witterung die traditionelle Open-Air-Fete der „Eschekülle“ auf dem Vorplatz an der Ecke Jägerhaus-/Werkstraße statt.