Stolberg-Mausbach - Zwei Verletzte und neun beschädigte Autos bei Unfall

Stolberg-Mausbach. Bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 11.20 auf der Werther Straße bei Mausbach mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen ereignete, hat es erheblichen Sachschaden gegeben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist dabei ein Pkw-Kombi von Werth kommend in Höhe der Industriefirmen nach rechts in parkende Autos gefahren. Er kam auf einem Betriebsgelände an einem Lastwagen zu stehen. Ein Mann und eine Frau wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Details konnten am Mittwoch noch nicht mitgeteilt werden. Die Feuerwehr war mit Hauptwache und Löschgruppe Mausbach sowie zwei Rettungswagen und Notarzt vor Ort.