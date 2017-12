Vicht/Breinig - Zwei Fußball-Teams und ihre Historie

Vicht/Breinig. Sie zeigen Derby-Dauerbrenner. Eine starke Sieges-Serie. Stürmer in Tor-Laune. Aber auch heftige Niederlagen.

Für Teil drei unseres Countdowns zum Mittelrheinliga-Derby Vichttal gegen Breinig hat sich unser Mitarbeiter Johannes Mohren durch jede Menge Zahlen gewühlt und macht den Statistik-Check. Dabei geht es in die Historie des Lokalduells sowie der Vereine. Und auch zur aktuellen Saison gibt es den direkten Vergleich – bevor in unserer Serie danach die Trainer zu Wort kommen.

Wie mehrfach berichtet, kommt es am kommenden Wochenende zum Lokal-Duell der beiden Stolberger Fußballteams in der Mittelrheinliga: Der SV Breinig muss beim VfL Vichttal antreten. Beide Teams haben sich in der Liga bislang sehr achtbar geschlagen und belegen vordere Tabellenplätze. Die Zuschauer können sich schon deshalb auf ein spannendes Spiel freuen. Wobei Lokalduelle noch ihren besonderen Reiz haben.

Am Sonntag, 17. Dezember, sollen die beiden Teams um 15 Uhr auf dem Dörenberg des VfL Vichttal aufeinander treffen. Einzige Unwägbarkeit ist derzeit noch die Witterung. Obwohl Vichttal, ebenso wie Breinig, über einen Kunstrasenplatz verfügt, dem einige Schneeflocken nicht viel ausmachen. In unserer Serie stimmen wir auf dieses besondere Duell auf Stolberger Boden ein. Auch die Trainer sollen noch zu Wort kommen.