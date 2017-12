Stolberg - Zvart Kelm „kann das Weihnachtsfest zweimal feiern“

Stolberg.

In der Stadt Stolberg leben laut Statistik Menschen aus über 100 Nationen. Stolberg - eine Weltstadt? Warum wählen Menschen die Stadt, was gefällt ihnen an Deutschland, was weniger und warum bleiben sie dennoch hier. In loser Folge wollen wir Menschen aus unterschiedlichen Ländern der Welt vorstellen, warum sie Stolberg als ihre zweite Heimat gewählt haben.