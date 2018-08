Zahl der Wohnungen in Stolberg steigt weiter an Von: se

Letzte Aktualisierung: 2. August 2018, 16:29 Uhr

Stolberg. In der Stadt gibt es wieder mehr Wohnungen. Das ist ein Ergebnis des Statistischen Jahresberichts aus dem Jahr 2017. In diesem wird die Anzahl der Wohnungen in Stolberg zwischen 1990 und 2016 angegeben. Bis zur Veröffentlichung lagen die Daten für 2017 noch nicht vor.