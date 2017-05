Stolberg.

Der ausrangierte Toaster, ein alter Wasserkocher oder Omas Kochtöpfe, die man zwar nicht mehr braucht, die aber zu schade sind zum Wegschmeißen: Für all diese Gebrauchsgegenstände ist im vergangenen Jahr in Stolberg eine Tauschbörse entstanden, die Wunderkiste auf dem Gelände des Sozialdienstes katholischer Männer (SkM) an der Foxiusstraße in Münsterbusch.