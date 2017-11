Stolberg.

Dass in Duisburg und in Düren anlässlich seines 100. Geburtstags Werke von Karl Fred Dahmen ausgestellt werden, ist schön. Und es ist nahezu eine Selbstverständlichkeit, dass auch in Stolberg eine Ausstellung den bedeutenden Vertreter des Informel würdigt, denn schließlich hat Dahmen vor 100 Jahren in der Kupferstadt das Licht der Welt erblickt.