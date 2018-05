Stolberg - Wohnzimmer-Atmosphäre und Sicherheit im Kreißsaal-Zentrum

Stolberg.

An den 20. April wird sich Dirk Offermann, Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums, wohl noch lange zurückerinnern. Gegen 15 Uhr wurde an diesem Tag das neue Kreißsaal-Zentrum in Betrieb genommen. Nur wenige Stunden später – genauer gesagt um 17.27 Uhr – erblickte dort das erste Kind das Licht der Welt.