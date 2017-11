Stolberg.

Die Willi-Fährmann-Schule ändert zum Schuljahr 2018/2019 ihr Betreuungskonzept. Die Konzepte der Standorte in Stolberg und Eschweiler werden einander angeglichen. Was das für den Stolberger Standort in der Talstraße bedeutet? Die ersten bis sechsten Jahrgangsstufen werden im gebundenen Ganztag geführt, der verpflichtend ist.