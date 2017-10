In Projektgruppen soll weiter geplant werden

Auch nach Abschluss von Projekt- und Zukunftswerkstatt in Werth sind die Bürger weiter aufgerufen, an der Gestaltung ihres Heimatorts weiter mitzuwirken. So soll unter anderem eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die an Konzepten für die Gestaltung des Marktes.

Nach diesem Impuls von Stadtplaner Uli Wildschütz aus Aachen erläuterte der Stolberger Beigeordnete Tobias Röhm die weitere Beratung im Rat und seinen Gremien.

Nach der Beratung im Bauausschuss (voraussichtlich im Januar 2018) sollen Projektgruppen (neben der Markt-Gestaltung ist unter anderem das Bürgerhaus mit dahinter liegendem Festplatz ein Thema) gebildet werden, zu denen örtliche Politiker dann Vertreter von Bürgerschaft und Vereinen dazu bitten.