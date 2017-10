Stolberg.

Die Werke von Karl Fred Dahmens zeigt das Kunst-Department Villa Museum Zinkhütterhof in seiner 9. „in memoriam“-Ausstellung. Die Maler Karl Fred Dahmen (1917–1981) und Fritz Martin (1909–1995) verband nicht nur ihre gemeinsame Wirkungsstätte Stolberg und eine enge Freundschaft, sondern auch ihr Kunstschaffen in der bewegten Nachkriegszeit in Deutschland.