Stolberg.

Es ist schon etwas besonderes, wenn ein Autorenpaar rund 750 Kilometer zurücklegt, um in der Stolberger Stadtbücherei eine Lesung abzuhalten. Aus Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands, sind Susanne und Franz-Bernd Becker jetzt trotzdem in den westlichsten Teil der Republik gereist und haben in der Kupferstadt aus ihren drei Heimkrimis vorgelesen.