Stolberg.

Ma und Pa sind Rentner und wohnen in Büsbach, irgendwo am Oberstein. Ihre Kinder sind seit Monaten nicht zuhause. Der Älteste ist schon seit Jahren weg, beim Militär – Kriegseinsatz. Nicht in Afghanistan, sondern irgendwo in Europa. Er ist als Wehrmachtssoldat dabei, als Hitlers Krieg nach langen Jahren des Tobens durch Europa langsam, aber stetig zurück zu seinem Ausgangspunkt schleicht, immerzu gen Deutschland.