Stolberg.

So ganz glücklich sind einige Bürger nicht mit den Plänen zur Neugestaltung des Oberstolberger Marktes. Das kam in der Fragestunde zu Beginn des Ausschusses für Stadtentwicklung zur Sprache. Insbesondere die Bäume am Anfang von Steinweg und Burgstraße würden den Übergang zu Fußgängerzone und Altstadt charakteristisch betonen.