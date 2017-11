Stolberg-Schevenhütte - Weihnachtsmarkt in Schevenhütte lockt mit vielfältigem Angebot

Stolberg-Schevenhütte.

Heißer Glühwein, leckere Spezialitäten vom Grill und jede Menge handgemachte Präsente: In Schevenhütte lockt der Weihnachtsmarkt. Am zweiten Adventswochenende, 8. bis 10. Dezember, verwandelt sich der Vorplatz des Wehebacher Hofes in einen Weihnachtsmarkt.