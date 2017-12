Stolberg-Breinig - Weihnachtliche Kunst von Susanne Patzke in Breinig

Stolberg-Breinig.

Für Susanne Patzke ist es eine richtige Weihnachtstradition. Jedes Jahr zum ersten Advent bietet die Künstlerin in ihrer Galerie in Stolberg-Breinig weihnachtliche Kunst in allen Farben und Formen an, aber natürlich auch ihre anderen Werke sind definitiv einen Besuch wert.