Stolberg-Schevenhütte.

Bietet eine Talsperre einem Fischzuchtbetrieb einen Vorteil oder eben nicht? Mit dem Kern dieser Frage beschäftigt sich am Freitag das Aachener Verwaltungsgericht – zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrzehntes, nachdem sich auch das Oberverwaltungsgericht in Münster und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über den „Wasserkrieg“ das idyllische Schevenhütte besser kennengelernt haben.