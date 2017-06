Bitte anmelden zum Brandschutz-Seminar

Wer an der gut dreistündigen Ausbildung zum Brandschutzhelfer für unsere Abonnenten am Samstag, 8. Juli, ab 10 Uhr teilnehmen möchte, muss sich in unserer Redaktion unter Angabe seiner Abo­plus-Nummer, telefonischer Erreichbarkeit und Adresse anmelden.

Am besten per Email unter lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de oder per Fax unter 12600-49. Da die Anzahl begrenzt ist, werden die Teilnehmer rechtzeitig benachrichtigt.