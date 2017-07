Wände und Dach: In St. Johannes Baptist stehen Sanierungen an Letzte Aktualisierung: 18. Juli 2017, 17:10 Uhr

Vicht. Ein Wasserschaden in der Kirche hält die Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Vicht derzeit auf Trab. Im vergangenen Jahr entdeckte man, dass sich an zwei Stellen Feuchtigkeit gebildet hatte.