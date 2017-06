Stolberg.

Das Sozialkaufhaus der Wabe in der Stolberger Innenstadt expandiert weiter. Nachdem der Verein „Wohnung, Arbeit, Beratung“ des Diakonischen Netzwerkes mit Sitz in Aachen erst im Februar in der früheren Filiale der Dresdner Bank am Bastinsweiher eine zweite Filiale in direkter Nachbarschaft zum Stammsitz an der Ellermühlenstraße eröffnet hat, arbeitet das Team um den Stolberger Kaufhausleiter Manfred Peters nun an „Haus 3“.