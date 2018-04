Stolberg - Vorstand der Trompetenbläser Donnerberg ist im Amt bestätigt

Stolberg. Bei der Jahreshauptversammlung der Trompetenbläser Donnerberg wurde der bisherige Vorstand für ein weiteres Jahr bestätigt.

Der Geschäftsführer, Ralf Nitsch, dessen Stellvertreter, Hans Brück, sowie der musikalische Leiter, Rolf Brück, und dessen Stellvertreter, Udo Lück riefen das vergangene Jahr, mit einer kurzen aber ereignisreichen Session und zahlreichen Aktionen, noch einmal in Erinnerung. Der Vorstand bedankte sich bei den zahlreichen Mitgliedern für das aktive Vereinsleben im abgelaufenen Jahr.

Für das angelaufene Jahr wurde neben diversen Veranstaltungen der Bläser , besonders das 900-jährige Stadtjubiläum der Stadt Stolberg im September in den Focus genommen.

Das, nicht nur vom Karneval bekannnte Trompetencorps, wird durch zahlreiche musikalische Darbietungen unterschiedlichen Musikrichtungen an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt aktiv zum Gelingen dieses herausragenden Ereignisses in Stolberg beitragen. Und sich damit, auch abseits des Karnevalstreibens, für andere Feste und Aktivitäten empfehlen.

Musikalisch Interessierte sind gerne zu den wöchentlichen Proben, dienstags um 20 Uhr, eingeladen.