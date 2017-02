Stolberg.

Die Karnevalszeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Da richtet sich Stolbergs Bürgermeister, Tim Grüttemeier, in einem Schreiben an die Jecken in der Stadt. Dem Haupträdelsführer der Karnevalisten, dem vormals als der ehrenwerte Bürger Axel Wirthmüller bekannten Prinz Axel I., wird der Bürgermeister in den kommenden Tagen ebenfalls den Brief mit folgendem Inhalt zukommen lassen: