Stolberg.

Im Juli 2015 ging für den damals 21-jährigen Iraker Sajad Alzarqway der Traum in einem friedlichen Deutschland zu leben, in Erfüllung. Welche Abenteuer zu bestehen waren, welche Reiseroute er von Bagdad nach Stolberg nahm und wie er die Zeit in dem „Gelobten Land“ verbringt, hat er Marie-Luise Otten im Interview erzählt.