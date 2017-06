Aufführungen

im Überblick

„Kurze Sketche mit einer Botschaft an die Welt“, Sekundarschule Stolberg, Montag, 26. Juni, 10 Uhr in der Sekundarschule. „Leos Traumreise ins Land der Märchen“, Grundschule Hermannstraße, Donnerstag, 29. Juni, 18 Uhr im Kulturzentrum Frankental. „Der rote Knopf für den Kopf“, Grundschule Grüntalstraße mit der Kita Sankt Hubertus Büsbach, Freitag, 30. Juni, 10 Uhr in der Aula des Goethe-Gymnasiums. „Back to the Future“ heißt es mit den „Moving Flashlights“ und anschließend „Alice im Wunderland“, Waldschule Eschweiler, am Montag, 3. Juli, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Frankental.

Das Stück „Im Labyrinth der Welten“ wird aufgeführt von der Grundschule Breinig, Donnerstag, 6. Juli, 9 Uhr in der Grundschule Breinig. „Goethes Märchenstunde – Die sieben Zwerge am Rande des Wahnsinns“, Donnerstag, 13. Juli, 18 Uhr in der Aula des Goethe-Gymnasiums.