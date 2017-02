Vichter Tischtennis-Nachwuchs gibt sich nicht auf Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2017, 10:42 Uhr

Stolberg. An eigenen Tischen empfing die 1. Jungenmannschaft des TTC Vicht in der Besetzung mit Max Jöbges, Joshua Stein, Marco Bertram sowie als Ersatzmann Ingolf Esser die Auswahl vom SG Erftstadt. Und mit 5:8 unterlag die Erste unglücklich ihr Match in der NRW-Liga.