Stolberg-Vicht.

So langsam wird aus der Neuerung ein etabliertes Angebot: Zum dritten Mal fand jetzt in der Kirche St. Johann Baptist ein „Vichter Klassikkonzert“ statt. Die Geiger Hans Otto Horch und Roswitha Kuhnen boten zusammen mit der Bratscherin Susanne Trinkaus und dem aus dem Ort stammenden Cellisten Wolfgang Boettcher ein Hörvergnügen mit Niveau – Bachs „Kunst der Fuge“ in einer Version für Streichquartett.